CHELSEA DONNARUMMA LAUTARO PJANIC / Bloccato la scorsa estate dalla sanzione della Fifa e abbastanza sorniona a gennaio nonostante la grazia ottenuta, il Chelsea continua a progettare la rosa in vista della prossima stagione. L'acquisto di Haki Ziyech ha fatto solamente da apripista ad una sorta di rivoluzione che riguarderà tutti i reparti della squadra. Frank Lampard ha chiesto maggiori margini di manovra sul mercato e potrebbe avere a disposizione un budget molto importante, anche grazie a qualche cessione.

Messo in nafatalina per diverse partite consecutive,potrebbe fare i bagagli in estate e tra gli obiettivi principali dei 'Blues' c'è anche Gianluigi

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Donnarumma verso l'addio: il retroscena

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo di scena Lautaro

Secondo quanto riporta 'Evening Standard', il club londinese sta valutando un potenziale budget da 50 milioni di euro, ma il portiere del Milan non è l'unico obiettivo concreto in Serie A. A Stamford Bridge non escludono infatti di attivare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro di Lautaro Martinez, mentre per quanto riguarda il centrocampo, i propositi di cedibilità della Juventus nei confronti di Miralem Pjanic stuzzicano i 'Blues', pronti a stanziare circa 60 milioni di euro per il bosniaco.