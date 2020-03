INTER D'AMBROSIO CONTE/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' prima della videocall con i tifosi, Danilo D'Ambrosio, difensore dell'Inter, ha parlato del momento attuale: "La vittoria più grande? Battere il Coronavirus. I medici lavorano giorno e notte e colgo l'occasione per ringraziarli.

Non mi era mai capitato di stare a casa così a lungo, e devo dire che stare con la mia famiglia si dimostra la cosa più bella ed emozionante che ci sia". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Su Conte: "Il mister ci scrive in continuazione per sapere come stiamo e per vedere se stiamo rispettando il programma fisico ed alimentare".