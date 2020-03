Sondaggio CM.IT - Calciomercato, futuro Castrovilli: ecco la soluzione migliore

SONDAGGIO CASTROVILLI FIORENTINA JUVENTUS / Castrovilli è una delle rivelazione di questa stagione. Il centrocampista, messosi in luce con la maglia della Fiorentina, è finito nel mirino dei grandi club italiani, pronti a darsi battaglia la prossima estate. I Viola non lo lasceranno partire per meno di 40 milioni di euro.

Secondo i nostri utenti Twitter di Calciomercato.it , che hanno preso parte al sondaggio, la soluzione migliore per il futuro di Castrovilli sarebbe quella di rimanere ancora alla, con il 34,9%. L'idea Inter subito dopo con il 32,5%, davanti a(20,5) e(12).