Intervistato ai microfoni de 'Il Mattino', Marco Tardelli, ex centrocampista di Inter e Juventus e campione del mondo nel 1982, ha parlato del rinvio degli europei, in programma quest'anno, a causa dell' emergenza Coronavirus : "Mi rendo conto che il rinvio avrà un impatto economico devastante, ma era inevitabile. Penso fortemente che in questo momento non si possa pensare ad altro che alla salute delle persone".

Tardelli ha poi aggiunto: "L'idea dei playoff per il campionato di Serie A non mi piace. Resta il fatto che noi facciamo delle supposizioni, ma se poi l'epidemia dovesse peggiorare tutto potrebbe essere stravolto".