Pallone d'Oro, speranza Cristiano Ronaldo: che scalata!

PALLONE D'ORO QUOTE CRISTIANO RONALDO / Cristiano Ronaldo ancora Pallone d'Oro. Il campione portoghese potrebbe tornare a vincere l'importante premio nuovamente, dopo che nelle ultime stagioni ha visto trionfare prima Modric e poi Messi: i bookmakers ci credono grazie ad un inizio 2020 importante del portoghese a suon di gol.

La quota di CR7, da gennaio ad oggi, come riporta AgiProNews, si è così abbassata da 22,00 a

L'ex Real Madrid adesso si è così avvicinato in maniera importante a Messi e Kylian Mbappé, i veri favoriti, a quota 5,00. Per i bookmakers di Stanleybet quote più alte per Mohamed Salah e Neymar, a 12,00. Puntando un euro su Lewandowski, De Bruyne e Sterling se ne possono, invece, incassare 15.

