Calciomercato Juventus, sogno Pogba | Le parole di Marchisio

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MARCHISIO/ Intervenuti ai microfoni di 'Tuttosport', oltre a parlare di cronaca, Claudio Marchisio ha detto la sua sul possibile ritorno in maglia Juventus di Paul Pogba: "Sarei davvero felice se tornasse.

Gli dissi che sbagliava andando a Manchester e che, se proprio dovesse lasciare, avrebbe dovuto scegliere la Spagna. Detto questo, il suo ritorno sarebbe fondamentale sia per lu che per la Juventus che, in quel ruolo, avrebbe davvero bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche".