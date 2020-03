Coronavirus, anche campionato turco verso sospensione

CORONAVIRUS STOP CAMPIONATO TURCHIA / Emergenza coronavirus, stando ai media turchi la Federcalcio della Turchia ha deciso finalmente di sospendere - per un mese - il massimo campionato nazionale che era ancora uno dei pochissimi in Europa ancora in attività.

Alla fine ha prevalso la linea di diversi personaggi di spicco del calcio turco, su tutti il tecnico del- lì una vera e propria istituzione - Fatih. La decisione verrà ufficializzata nelle prossime ore dal Ministro dello Sport Muharrem Kasapoglu.

