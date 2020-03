EMERGENZA CORONAVIRUS MARCHISIO SERIE A/ Intervistato ai microfoni di 'Tuttosport', Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato dell'attuale emergenza Coronavirus: "Ho alcuni amici medici che mi descrivono la drammaticità della situazione e sono preoccupato come tutti. A tal proposito voglio rinnovare l'invito: state a casa!"

Sullo stop del calcio: "Rinviare l'Europeo è stata la scelta più logica ed è giusto che si giochi nel 2021, soprattutto per una competizione itinerante come quella prevista.

Adesso speriamo che si possa riprendere il prima possibile, non credo a metà aprile, vedo un'opzione più verosimile quella di metà maggio, ma navighiamo comunque in qualcosa di sconosciuto".

Sul sistema calcio: "Da una parte, soprattutto per le grandi squadre, sarebbe meglio giocare meno partite, ma dall'altra il prodotto di quest'industria sono proprio i match, andrebbe trovato il giusto equilibrio fra le due esigenze. Inoltre, voglio esprimere la mia vicinanza a Matuidi e Rugani, e speriamo che per tutti i giocatori la malattia si manifesti al massimo in forma lieve come per loro".

Sulla ripresa: "Sicuramente, quando si ripartirà, e ci saranno molte partite ravvicinate e le squadre con una rosa più ampia potrebbero essere avvantaggiate. Attenzione anche alla Lazio che non ha le coppe. L'Inter ha trovato stabilità e l'Atalanta ha insistito con le idee di Gasperini ed ha avuto ragione".