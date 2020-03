Quarantena League, STOP al torneo de 'Le Iene'

QUARANTENA LEAGUE STOP LE IENE / Niente Quarantena League. Il torneo di Playstation, che avrebbe portato a sfidarsi a Fifa 20 alcuni protagonisti del mondo del calcio, non si disputerà, come da programma, questo pomeriggio.

Ad annunciarlo sono stateorganizzatori dell'evento:

"La nostra redazione che ha lavorato alla costruzione di questo torneo rigorosamente da casa, non ha tenuto conto di tutti gli aspetti burocratico legali che un’azienda è chiamata a osservare - si legge - Per cui quello che all’inizio sembrava un gioco tra amici costretti a casa in astinenza da calcio si è tramutato in una manifestazione da risvolti che potevano non essere in linea con i requisiti imposti a un editore televisivo".