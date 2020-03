EMERGENZA CORONAVIRUS FONTANA / Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è pronto a chiedere al Governo, nella fattispecie al Premier Giuseppe Conte misure più restrittive per far fronte all'emergenza coronavirus. "Basta aspettare, si devono prendere le decisioni suggerite da chi ha vissuto questa esperienza e sconfitto il virus".

Il riferimento è alla, e proprio il presidente dellacinese era stamane in conferenza stampa al fianco di Fontana: "Ciò che state vivendo è molto simile a quello che abbiamo vissuto noi a- le parole di Sun, che invoca l'adozione di provvedimenti ancora più forti per combattere il coronavirus - Vanno aumentate le misure di quarantena, in questo modo sarebbe più facile individuare le persone positive e curarle nel miglior modo possibile".

