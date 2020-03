CORONAVIRUS JOVIC REAL MADRID / Emergenza coronavirus, Luka Jovice un calciatore militante nella Serie B italiana avrebbe violato le misure di autoisolamento facendo ritorno in Serbia.

Secondo 'Blic' l'attaccante del finito nel mirino del Napoli , avrebbe lasciato la quarantena delle 'Merengues' per festeggiare il compleanno della sua ragazza. Entrambi sono stati denunciati. Altri noti atleti serbi avrebbero trasgredito le norme dell'autoisolamento venendo denunciati dalle autorità locali, come ha dichiarato - senza fare nomi - il Ministro dell'Interno Nebojsa: "Costoro nei risponderanno dinanzi ai giudici". Giusto ieri il premier serbo Anaaveva criticato aspramente il ritorno in Patria di alcuni celebri personaggi dello sport.

