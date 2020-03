Coronavirus, Conte si taglia lo stipendio

CORONAVIRUS CONTE / Giuseppe Conte si è ridotto del 20% il suo stipendio. L'annuncio, in occasione della festa 'Italia 5 Stelle', è stato ribadito dal Presidente del Consiglio stesso oggi su Facebook con un post in cui viene pubblicato la richiesta scritta per la rinuncia alla sua indennità.

"Onestà e trasparenza: due parole chiave per il Governo del Cambiamento, due modi di agire attraverso i quali, sin dai primi giorni, abbiamo voluto dare un indirizzo di rottura con gli schemi del passato. Ieri pomeriggio alla festa 'Italia 5 Stelle' ho annunciato la decurtazione del 20 per cento dello stipendio. Ovviamente nessuno me lo ha chiesto, ma mi sembrava giusto e opportuno farlo. Perché siamo noi i primi a dover dare il buon esempio", recita il messaggio pubblicato dal presidente del Consiglio.