EMERGENZA CORONAVIRUS LE FOCHE / Francesco Le Foche, medico immunologo, responsabile del day hospital di immuno-infettivologia del policlinico Umberto I di Roma, intervistato dal 'Corriere dello Sport', ha parlato dell'emergenza Coronavirus che vede Bergamo tra le città più colpite: "Probabilmente in quel distretto hanno agito più fattori trigger, i catalizzatori che attivano in modo repentino la diffusione del virus, facendolo esplodere in tutta la sua gravità. Un paio su tutti. Quella bergamasca è un'area molto attiva nel mondo degli scambi economici e sociali. Un terreno ideale per il virus. Secondo fattore, parliamo antropologicamente di gente da sempre molto operosa, spartana, con una grande cultura del lavoro e una tendenza a sottovalutare e dunque trascurare malesseri che sembrano di stagione".

CHAMPIONS CONTRO IL VALENCIA A SAN SIRO - "L’aggregazione di migliaia di persone, due centimetri l'una dall’altra, ancor più associate nelle comprensibili manifestazioni di euforia, urla, abbracci, possono aver favorito la replicazione virale. Devo immaginare che a quella partita siano andati quasi tutti, inclusi probabilmente asintomatici e febbricitanti.

Sta dicendo che potrebbe essere una delle concause dell'anomalia Bergamo? Potrebbe essere".

RIPRESA A GIUGNO - "Dubito molto fortemente. Un contesto così socialmente aggregante ed empatico come il calcio è l'antitesi dei comportamenti che si devono avere nell'emergenza sociale di un virus. Una minaccia per definizione".

OTTIMISMO - "E' molto improbabile che il virus possa vincere la battaglia con l'intelligenza umana. Stiamo dando, a partire dalla Cina, una prova di grande efficienza. Al sud si verificherà quanto visto al nord? Con i comportamenti che abbiamo adesso lo ritengo molto improbabile. A oggi, i numeri ci confortano".

