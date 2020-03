Calciomercato Inter, da Skriniar a Martinez Quarta: manovre in difesa

CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR MARTINEZ QUARTA / L'Inter rimane una delle società più attive in sede di calciomercato e si prepara ad un'altra estate da protagonista.

Particolare fermento si registra anche attorno al reparto difensivo dove l'esplosione di Alessandroin questa stagione ha cambiato le gerarchie ribaltando gli scenari futuri. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Perché il giovane difensore italiano si è meritato il posto da titolare nello scacchiere di Antonio Conte spingendo Diego Godin verso la porta d'uscita. Non solo. Perché se l'uruguaiano pensa di cambiare aria, dall'altro lato c'è un Milan Skriniar che nella difesa a tre deve ancora trovare la collocazione migliore ed è diventato meno incedibile rispetto a qualche mese fa. A fronte di un'offerta da capogiro ora l'Inter ci penserebbe e anche per questo, scrive 'La Gazzetta dello Sport', si registrano movimenti anche in entrata. Kumbulla, dopo il tentativo a vuoto di gennaio, resta nel mirino, mentre il vicepresidente Zanetti ha di fatto confermato l'interesse per l'argentino MartinezQuarta del River Plate.