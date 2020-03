CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ ESPOSITO / Sembra segnato il destino di Alexis Sanchez. L'attaccante cileno - scrive il Corriere dello Sport' - non sarà infatti riscattato dall'Inter la prossima estate.

Solo una stagione di grande livello avrebbe potuto far cambiare idea alla società nerazzurra, con l'ex Udinese e Barcellona che non sta dando il contributo sperato alla causacomplice anche il lungo infortunio dello scorso ottobre. Sanchez a meno di colpi di scena tornerà al, con il faraonico ingaggio da15 milioni di euro (per un terzo pagato dall'Inter) che rappresentata da sempre un ostacolo rilevante per la conferma a Milano del giocatore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, bomba Ter Stegen | Conte fa sul serio: maxi offerta!