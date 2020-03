CORONAVIRUS GERMANIA / "In Germania vengono adottate le stesse misure dell'Europa. Qui sono arrivate solo qualche giorno dopo: per molto tempo c'è stata l'illusione che l'Italia fosse un Paese lontano. Si pensava che la stessa situazione non potesse verificarsi. Ma da lunedì la vita è cambiata, le scuole sono chiuse e lavoriamo da casa". Così Klaus Geiger, giornalista del 'Die Welt', fotografa a Calciomercato.it l'attuale situazione tedesca, con la Germania che si è dovuta arrendere all'emergenza adottando misure definite ''storiche''.

"La risposta è stata più lenta rispetto a quella degli altri Paesi - continua - . E questo ha a che fare con il federalismo. Ma anche con una certa indecisione del governo e della Cancelliera: osserva a lungo, per poi reagire quando l'opinione pubblica è chiara. Misure più restrittive? La Germania non si può disconnettere dalle dinamiche dell'Europa. Posso quindi immaginare un coprifuoco come in Francia ed Austria. Nessuno vuole sentirsi dire che fa meno dell'altro. La reazione dell'opinione pubblica? Al momento c'è una sorta di shock ma anche una condivisione. Magari più avanti ci si interrogherà sulla validità di queste misure severe". Parallelamente, si discute sull'impatto economico e sul welfare.

"Nessuno al momento è in grado di definire sufficienti le misure del governo, perché non sappiamo quanto sarà profonda la crisi. Ma la dichiarazione del ministro dell'economia Peter Altmaier ("Nessuno perderà il lavoro per colpa del Coronavirus") è stupida ed arrogante. Non può ovviamente saperlo. Potrebbe esser stata la classica frase che in politica si deve ascoltare decenni, fino a quando non è smentita dalla realtà".

Klaus Geiger, giornalista del'Die Welt' ha raccontato dell’offerta di Trump. Il presidente americano voleva comprare il brevetto del vaccino tedesco, in esclusiva: "È stato visto come un affronto e un attacco ingiusto. Il sistema sanitario tedesco basterà ad affrontare l'emergenza? Sicuramente è di altissimo livello, ci sono tanti posti in terapia intensiva. Ma nessuno è in grado di dire se basteranno...". Chiusura sul calcio. "Ha reagito troppo tardi, è intervenuto solo quando l'opinione pubblica era pronta ad accettare le misure drastiche".