Emergenza Coronavirus, UFFICIALE: il Lione mette i calciatori in disoccupazione parziale

EMERGENZA CORONAVIRUS LIONE / Mentre in Italia si apre il dibattito, in Francia si passa ai fatti e il Lione, sulla scia di quanto fatto anche da altri club di Ligue 1, dà un 'taglio agli stipendi' annunciando la disoccupazione parziale dei suoi impiegati in questa fase di emergenza Coronavirus.

Lo rende noto la società con un comunicato sul proprio sito ufficiale nel quale spiega che il provvedimento riguarda tutti i dipendenti dell'area sportiva, quindi anche i calciatori, ed una parte dell'area amministrativa. In questo modo il club pagherà il 70% lordo degli stipendi, tentando di contenere le perdite in un periodo di crisi che rischia di compromettere i bilanci di molte società.