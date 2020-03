CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS TONALI JORGINHO / Il ruolo del centrocampista è da sempre uno dei più delicati nello straordinario gioco del calcio. Negli ultimi anni in particolare, con l'introduzione di tattiche sempre più volte al possesso palla ed al dominio del gioco, la posizione occupata dal regista o playmaker ha acquisito sempre più importanza, tanto da diventare, per molte squadre, il vero ago della bilancia fra la vittoria e la sconfitta. In Serie A, ora ferma a causa dell'emergenza Coronavirus, la prossima finestra di calciomercato potrebbe ruotare proprio intorno a questo delicatissimo ruolo. Calciomercato, le ultime sul centrocampo delle big: dalla Juventus di Sarri e Paratici all'Inter di Marotta e Conte. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

Inter e Juventus, rivoluzione in vista in regia | Cambia il centrocampo

L'Inter e la Juventus da sempre sono attente alla programmazione in vista delle future finestre di calciomercato. In particolare i bianconeri, la prossima estate, potrebbero davvero rivoluzionare il centrocampo dopo una stagione decisamente in chiaroscuro. Miralem Pjanic, regista bosniaco arrivato dalla Roma allora di Luciano Spalletti, non sta convincendo in fase di prima impostazione, nonostante il lavoro svolto prima con Massimiliano Allegri e poi con lo stesso Sarri. Proprio l'ex allenatore del Napoli, quando è arrivato al Chelsea, ha portato a Stamford Bridge il suo pupillo: Jorginho. Il mediano della Nazionale italiana potrebbe infatti essere proprio il successore del bosniaco. Sarri è da sempre un estimatore di Jorginho e, con il suo ex club, il Chelsea, potrebbe imbastire uno scambio nel quale sarebbe coinvolto lo stesso Pjanic.

Un altro nome caldissimo è quello di Sandro Tonali, giovanissimo centrocampista classe 2000 del Brescia di Diego Lopez.

Calciomercato Milan e Roma, il riscatto di Bennacer! Nome bianconero per i giallorossi

Le Rondinelle, nonostante un buon inizio in campionato, sembrano destinate, salvo miracoli, alla retrocessione, ma per il 20enne il futuro è decisamente florido. Già ai tempi della Serie B , Tonali è stato seguito da tutti i top club italiani e non solo, in particolare proprio l'Inter di Beppee la Juventus di Fabio. Il derby d'Italia potrebbe rinnovarsi nell'imminente estate di mercato. La grande sfida fra l'allievo ed il maestro, che ha tenuto banco fra il luglio e l'agosto del 2019 con l'affare, è pronta a tornare in auge proprio per Tonali, oggetto del desiderio delle nobili del calcio italiano. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro. In nerazzurro, il giocatore italiano si affiancherebbe avero metronomo della Beneamata, mentre in bianconero potrebbe segnare il nuovo corso in mediana , magari proprio al fianco di Jorginho.

Il Milan si prepara alla rivoluzione in vista della prossima stagione. Zvonimir Boban ha detto addio dopo i contrasti con Ivan Gazidis, ad rossonero, e anche l'avventura di Paolo Maldini sembra ai titoli di coda. Stesso discorso per Stefano Pioli, tecnico subentrato a Marco Giampaolo, che dovrebbe essere rimpiazzato da Ralph Rangnick, allenatore tedesco che ha lanciato il Lipsia nel panorama europeo. Nonostante i grandissimi cambiamenti, Ismael Bennacer, giovane regista della squadra rossonera, sembrerebbe destinato a mantenere il suo posto, la sua 'sedia' nel Milan che verrà. Discorso differente per Lucas Biglia, esperto mediano argentino ex Lazio, la cui avventura in Lombardia sembra davvero ai titoli di coda.

In casa Roma invece di registi ce ne sono tanti. Jordan Veretout e Lorenzo Pellegrini, nonostante le posizioni differenti in campo, sono il vero cervello della squadra di Paulo Fonseca e dovrebbero restare in giallorosso, nonostante l'interesse di molte società nei confronti del secondo. Discorso differente per Bryan Cristante che potrebbe infatti finire proprio alla Juventus in cambio di Rolando Mandragora, duttile centrocampista di proprietà bianconera ed attualmente in forza all'Udinese.