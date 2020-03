EMERGENZA CORONAVIRUS CONTE / Gli effetti dei provvedimenti presi dal Governo dopo l'esplosione dell'emergenza Coronavirus si vedranno tra pochi giorni, ma per tornare alla normalità i tempi saranno ancora lunghi. Lo afferma il Premier Giuseppe Conte, che dalle colonne del 'Corriere della Sera' spiega: "Abbiamo evitato il collasso del sistema, le misure restrittive stanno funzionando ed è ovvio che quando raggiungeremo il picco e il contagio comincerà a decrescere, almeno in percentuale, speriamo fra qualche giorno, non potremo tornare subito alla vita di prima.

Al momento non è ragionevole dire di più, ma è chiaro che i provvedimenti che abbiamo preso, sia quello che ha chiuso attività aziendali e individuali del Paese, sia quello che riguarda la scuola,alla scadenza".

Conte, poi, aggiunge: "Al momento non sono previste altre misure restrittive di largo respiro, ma se non saranno rispettati i divieti dovremo agire".