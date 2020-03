CALCIOMERCATO INTER TER STEGEN / E' caldissimo l'asse Inter-Barcellona. Lautaro Martinez resta in cima ai desideri dei blaugrana per la prossima estate, con Marotta che potrebbe chiedere l'inserimento di diverse contropartite nell'affare per la cessione del 'Toro'.

Le trattative tra i nerazzurri e i campioni di Spagna potrebbero vedere protagonista anche Marc André ter Stegen.

Calciomercato Inter, Ter Stegen erede di Handanovic

Il rapporto tra il portiere tedesco e il Barça non sarebbe più così solido, con Antonioche lo avrebbe messo tra le priorità della prossima finestra di mercato come scrive il portale 'Don Balon'.

Ter Stegen sarebbe infastidito dal comportamento della dirigenza catalana, che non gli avrebbe offerto un rinnovo degno del suo valore. Il 27enne nazionale teutonico (sotto contratto al momento fino al 2022) ha un ingaggio di 5 milioni di euro, lontano dallo stipendio percepito dai big della rosa di Setien. Il portiere chiederebbe il doppio, ovvero 10 milioni all'anno, con l'Inter che sarebbe pronta ad accontentarlo. Ter Stegen - di recente accostato anche alla Juventus - sarebbe il profilo ideale per raccogliere l'eredità di capitan Handanovic, con il Barcellona che valuterebbe almeno 80 milioni di euro il cartellino dell'ex Borussia Mönchengladbach.