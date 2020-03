CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / I libri d'inglese sui quali si sta 'allenando' Gigio Donnarumma in questa pausa forzata sono stati interpretati da molti come possibile indizio di calciomercato per un futuro all'estero, lontano dal Milan. Possibile, anche perché oltre a questo, scrive 'La Gazzetta dello Sport', molti altri segnali spingono in direzione di un addio del giovane portierone rossonero già la prossima estate. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

In scadenza di contratto nel 2021, l'estremo difensore milanista mette il club con le spalle al muro in questo momento delicato. Senza un rinnovo, per il Milan si prevede una cessione al 'ribasso' oppure portare Donnarumma pericolosamente verso la scadenza con l'addio a parametro zero tra un anno. Un danno enorme per i conti del club che quindi studia la soluzione migliore. Il rinnovo, al momento, appare piuttosto complicato.

Soprattutto alla luce dei rapporti trae l'agente Mino: alla base, secondo la 'Rosea', anche l'intenzione dell'Ad milanista di chiudere il rapporto con l'altro assistito del super agente, lo svedese Zlatan, che avrebbe effetti diretti poi sulla trattativa per il portiere. Non solo. Per età e caratteristiche Donnarumma sarebbe il profilo ideale per il nuovo corso del Milan, ma l'ingaggio da 6 milioni di euro netti (che aumenterebbe in caso di rinnovo) sfora il budget che per esigenze sarà imposto. Da qui partono i ragionamenti che portano verso una separazione: se un anno fa il Milan lo valutava 50 milioni di euro, ora potrebbe valernein virtù della situazione contrattuale.

Possibili destinazioni? La Juventus rimane sempre in allerta, ma è soprattutto la Premier League a tentarlo. ManchesterUnited e ManchesterCity lo tengono d'occhio, così come l'ambizioso Everton di Carlo Ancelotti che sta investendo per tornare grande e dopo l'affare Kean ha buoni rapporti con Raiola. Attenzione poi al solito Paris Saint-Germain, che però starebbe ragionando anche al possibile 'colpaccio' aspettando il 2021 per accaparrarselo a parametro zero.

