CALCIOMERCATO JUVENTUS AOUAR / C'è la fila per Houssem Aouar. Il gioiellino del Lione ha attirato l'attenzione di tante big europee per la prossima estate.

Il classe '98 è da tempo nei radar dellae del CFO, ma gli ostacoli non mancano per portarlo a Torino.

Stando al 'Daily Mail', oltre ai bianconeri anche il Paris Saint-Germain e il Manchester City di Guardiola sarebbero fortemente interessate al talento francese. La prossima estate potrebbe quindi inscenarsi una sfida a tre per Aouar, che il Lione valuterebbe non meno di 70 milioni di euro. L'asta europea potrebbe anche far lievitare ulteriormente il prezzo del centrocampista.