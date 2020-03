Coronavirus, secondo test negativo per l'allenatore del Flamengo

CORONAVIRUS JORGE JESUS FLAMENGO / Paura rientrata in casa Flamengo.

Anche il Brasile fa i conti con l'emergenza Coronavirus e nei giorni scorsi il mondo del calcio era stato scosso dall'annuncio del test risultato positivo per l'allenatore del club campione in carica, il portoghese. Adesso però arrivano buone notizie. Il club brasiliano, con una nota sul proprio profilo Twitter ufficiale, ha annunciato infatti l'esito negativo del secondo test a cui l'allenatore è stato sottoposto. "Vi ringraziamo per il supporto di questi giorni" scrive in chiusura il club.