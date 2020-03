CALCIOMERCATO ROMA JUVENTUS CRISTANTE MANDRAGORA / Esigenze tecniche e di bilancio tornano a coincidere per Roma e Juventus che la prossima estate potrebbero dar vita ad un nuovo scambio. Il piano giallorosso, soprattutto nel caso in cui non dovesse agganciare la qualificazione alla prossima Champions League con i relativi incassi, è quello di investire su giocatori Under 27 da valorizzare per poi eventualmente rivenderli a cifre più alte generando effetti benefici per i conti.

In questo senso, quindi, occhio all'asse che si è creato con i bianconeri. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' si registrano voci di un interessamento da parte della dirigenza juventina nei confronti di Bryan Cristante, classe '95 in giallorosso ormai da due anni. Interesse che potrebbe portare ad uno scambio con Rolando Mandragora, profilo gradito alla Roma e che a fine stagione la Juve riacquisterà dall'Udinese. L'operazione incrociata permetterebbe alle società di registrare importanti plusvalenze e al club giallorosso di inserire in rosa un elemento di 22 anni dal grande potenziale e gradito allo staff tecnico.