DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Inizia il decimo giorno di quarantena per l'Italia, nel pieno dell'emergenza coronavirus. I contagi purtroppo non si fermano ed il numero di morti registrati nell'arco di 24 ore ha fatto registrare un nuovo record. Ma fortunatamente cresce anche il numero dei pazienti guariti, mentre dalla BCE arriva una mossa forte per salvaguardare l'economia dell'Eurozona e il Premier Conte annuncia: "Il blocco va avanti". Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Europa.

LIVE

18.30 - Gli ultimi dati rivelati da Borrelli in conferenza stampa testimoniano che l'Italia è diventata la nazione con più decessi al mondo. Nel nostro Paese si contano ora 33.190 i malati di coronavirus rispetto ai 28.710 di ieri, con un incremento rispetto a mercoledì di 4.480. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 41.035. I guariti sono 4.440, quindi un incremento di 415 rispetto ai 4025 di ieri. I decessi sono 3.405 i morti, 427 in più rispetto a ieri. In Cina le vittime registrate finora sono 3.245

17.45 - Ecco l'ultimo bollettino riguardante il Lazio: "Sono 823 nella Regione Lazio i casi positivi al COVID-19. Di questi, 270 sono in isolamento domiciliare, 426 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 45 sono ricoverati in terapia intensiva, 38 sono deceduti e 44 guariti".

17.30 - Gravi episodi a Roma, con alcune farmacie rapinate nella notte. Dura la condanna del sindaco Virginia Raggi.

17.00 - La FIA ha ufficializzato l'annullamento dei Gp di Olanda, Monaco e Spagna, posticipati a data da destinarsi.

16.50 - È fuga dalla Juventus: oltre a Higuain, anche Khedira e Pjanic hanno lasciato l'Italia per tornare dalla famiglia.

16.30 - Clamoroso al Sion: nove giocatori licenziati per non aver accettato il minimo salariale.

16.15 - L'ultimo bollettino riguardante la Campania: "Il totale complessivo dei positivi in Campania alle ore 16 di oggi è di 652. Questo il riparto per provincia: Provincia di Napoli: 358 (di cui: 203 Napoli Città, 155 Napoli provincia); Provincia di Caserta: 94; Provincia di Salerno: 92; Provincia di Avellino: 88; Provincia di Benevento: 8; Altri in fase di verifica: 12. Totale deceduti: 17.

Totale guariti: 30 (di cui 3 totalmente guariti e 27 guariti "clinicamente" cioè divenuti asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata); Totale complessivo positivi in Campania: 652".

16.05 - Gonzalo Higuain è tornato in Argentina nella notte, per andare dalla madre malata.

15.42 - Arriva l'Esercito in Campania. 100 unità affiancheranno le Forze dell'Ordine nei controlli sul territorio

15.27 - Stando ai media turchi anche la Turchia, finalmente, ha deciso di sospendere il campionato. La decisione ufficiale è attesa nelle prossime ore.

14.50 - In conferenza stampa Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha dichiarato che "Servono le stesse misure adottate dalla Cina" per far fronte all'emergenza coronavirus.

14.20 - La Lega annuncia il rinvio della Finale TIM Cup Primavera, che si sarebbe dovuta disputare il prossimo 10 aprile.

14.15 - La Premier League si ferma fino al 30 aprile. La decisione è stata comunicato dalla Lega attraverso i propri canali ufficiali

11.50 - Secondo quanto rivelato dalla CNN, in riferimento ad un piano Federale illustrato in un documento di 100 pagine redatto venerdì scorso, gli Stati Uniti si preparano a fronteggiare una pandemia che potrebbe durare più di 18 mesi.

11.35 - Apple annuncia una donazione "significativa" per la Protezione Civile italiana.

11.10 - Il Lione, sulla scia di quanto fatto da altri club, ha messo i propri dipendenti tra cui i calciatori in disoccupazione parziale. Si riduce così del 30% l'ingaggio lordo dei tesserati in questo periodo di emergenza.

9.30 - Il premier Conte annuncia: "La chiusura dei negozi e delle scuole sarà prorogata".

8.35 - Dopo il primo test positivo, l'allenatore del Flamengo Jorge Jesus è risultato negativo al secondo test per il Coronavirus.

8.00 - Lo spread precipita dopo la decisione della BCE.

7.30 - Manovra imponente della BCE che lancia un nuovo quantitative easing da 750 miliardi di euro per salvaguardare l'Eurozona.