CALCIOMERCATO INTER GODIN / Finora esperienza deludente per Diego Godin all'Inter. L'esperto difensore uruguaiano non è riuscito ad ambientarsi al meglio nella sua nuova avventura italiana e soprattutto negli schemi di Antonio Conte. Non è scontata quindi la conferma anche nella prossima stagione dell'ex capitano dell’Atletico, con numerosi rumors di mercato che lo fanno lontano dalla Pinetina in estate.

Il 34enne di Rosario potrebbe tornare nella Liga, dove avrebbe tanti estimatori tra cui il Valencia.

Calciomercato Inter, Martinez Quarta nel mirino per la difesa

Il nodo ingaggio però - scrive 'Tuttosport' - complica una possibile uscita di Godin dall'Inter. Il centrale numero 2 guadagna circa 6,5 milioni di euro netti (bonus compresi) a stagione fino al 2022. Cifre che in pochi possono permettersi e che non agevolerebbero l'eventuale uscita del nazionale della Celeste. Uno scenario che potrebbe complicare i di Marotta nella prossima finestra di mercato.

Con Godin o senza, l'Inter pensa comunque ad un nuovo innesto davanti capitan Handanovic. Kumbulla e Vertonghen sono gli osservato speciali, senza dimenticare una possibile offensiva per Izzo. In Sudamerica invece la dirigenza nerazzurra non perde di vista Martinez Quarta, pupillo di Zanetti e che sarebbe valutato intorno ai 15 milioni di euro dal River Plate.