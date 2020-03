Coronavirus, mossa forte della BCE: 750 miliardi di euro

CORONAVIRUS BCE / Quella di ieri è stata un'altra giornata difficile per le borse ed i titoli di Stato, soprattutto in Italia ma non solo.

Di fronte all'emergenza Coronavirus che sta mettendo in crisi anche l'intera economia mondiale, però, la Banca Centrale Europea non si è tirata indietro e dopo una riunione d'emergenza ha lanciato un nuovo quantitative easing da, acquistando titoli del settore pubblico e privato. Un messaggio forte della BCE che si è detta disposta a tutto per difendere l'Eurozona.