CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC TONALI / Dal progetto dei 150 palloni toccati a partita all'inizio di un 2020 in calando. La parabola di Miralem Pjanic impone riflessioni che sono attualmente in corso all'interno della Juventus in vista di una sessione di calciomercato durante la quale il bosniaco non sarà inserito nella lista degli incedibili. Anzi. Nella possibile rivoluzione a centrocampo che sta studiando la dirigenza bianconera, il bosniaco alla soglia dei 30 anni potrebbe essere il sacrificio da fare per reinvestire in altri obiettivi.

E in tal senso la lista dei sostituti dell'ex Roma ha già una griglia di partenza con alcuni nomi in prima fila.

Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport' infatti, in caso di partenza di Pjanic, che fa gola da tempo al Psg e occhio anche al Chelsea, accanto al sogno Paul Pogba resta forte la candidatura di Houssem Aouar, gioiello dell'eurorivale Lione sul quale si sono accesi i riflettori di tutti i più grandi club europei. Ma soprattutto va avanti parallelamente il tavolo di lavoro per Sandro Tonali, sul quale il Brescia ha piazzato una base d'asta a quota 50 milioni di euro. Cifra molto importante, ma che non spaventa la Juventus, convinta di poter integrare da subito il gioiellino bresciano nel progetto bianconero e per questo sta facendo di tutto per anticipare la concorrenza e dall'attuale pole position passare alla fumata bianca. L'addio di Pjanic darebbe le risorse (anche extra) e gli spazi necessari per il suo arrivo.

