Emergenza coronavirus, Brusaferro: "Contagi al Sud limitati, continuare così"

CORONAVIRUS BRUSAFERRO / L'emergenza coronavirus in crescita in tutto il paese, visto l'aumento di contagi e decessi, ma a 'Porta a Porta' Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, prova a fornire un quadro più tranquillizzante: "L'infezione è critica in persone che hanno condizioni di salute già piuttosto compromesse - ha spiegato - L'alterazione delle vie respiratorie diventa decisiva in negativo. La quasi totalità di chi contrae il virus è over 70. I deceduti più giovani avevano comunque spesso patologie che le rendevano fragili. Perché più morti tra gli uomini? Lo stiamo studiando.

La circolazione nel Sud per ora è limitata e spesso riconducibile a focolai provenienti dal Nord, ma solo se verranno osservate le misure di sicurezza potremo sperare che quanto accaduto al settentrione non si verifichi anche nelle altre regioni. Altri focolai al Sud? Chiudere i centri va calcolato sul numero complessivo di casi rapportato al numero di abitanti".

