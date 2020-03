EMERGENZA CORONAVIRUS SPERANZA MINISTRO SALUTE / Il Ministro della salute, Roberto Speranza, è intervenuto a Porta a Porta, lasciando intendere che le misure restrittive potrebbero proseguire oltre la data del 3 aprile: "Guardo i numeri e vedo un'epidemia che cresce - ammette - E' evidente che se non vedremo segnali evidenti di miglioramento le misure non verranno toccate. L'unico obiettivo è quello di fermare il virus, tutto il resto verrà dopo.

Troppe persone non rispettano le regole, non si può giocare con la vita degli altri".

RIGORE E SACRIFICIO - "La decisione se prorogare le restrizioni verrà presa entro pochi giorni. I dati al momento segnalano una crescita, le misure avranno degli effetti la prossima settimana. Ci vuole massimo rigore e sacrificio, non è tempo di allargare le maglie. Il rispetto delle regole è essenziale"

NUOVE RESTRIZIONI - "l virus non gira da solo, l'unica arma è distanziamento sociale se non lo rispettiamo non saremo capaci di fermare il virus. Se la gente non rispetta le restrizioni potremmo adottarne altre. Chi non rispetta le regole mette in pericolo la vita degli altri. Ci vuole un lavoro da parte di ciascuno, i decreti non bastano".