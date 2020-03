CALCIOMERCATO INTER MESSI NEYMAR BARCELLONA / Il prossimo calciomercatoInter si annuncia grandi firme, Marotta punterà a rinforzare notevolmente la compagine nerazzurra assecondando le richieste di Conte. E c'è spazio anche per sogni clamorosi, come Lionel Messi. Difficile, ma non impossibile, pensare di poter arrivare al fuoriclasse del Barcellona. Il futuro della 'Pulce' in Catalogna infatti non è più così scontato. Secondo 'El Confidencial', infatti, il rinnovo dell'argentino (contratto in scadenza nel 2021) sarebbe possibile soltanto ad una condizione.

Messi vorrebbe infatti il ritorno a Barcellona di, suo grande amico. Il brasiliano è in rotta cole da tempo i blaugrana sperano di riportarlo indietro. Ma se così non fosse, Messi potrebbe pensare di ricominciare altrove per un'ultima, grande avventura. Magari tornando a sfidare da vicino il suo grande rivalealla

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Tronchetti Provera: "Messi? E' il momento buono"

Calciomercato Inter, conferme su Coutinho: il Barcellona ha scelto la formula