INTER SKRINIAR RONALDO / Milan Skriniar, in collegamento video dalla sua casa, si è concesso ai tifosi, rispondendo a diverse domande. Il difensore dell'Inter ne ha approfittato per invitare le persone a rimanere a casa: "Si tratta di un momento delicato e difficile per tutti, ma dobbiamo combattere tutti insieme. Il calcio ci manca: manca a noi giocatori, manca ai tifosi. Quando tutto questo finirà, sarà ancora più bello tornare ad allenarsi, tornare a giocare davanti al nostro pubblico. Le situazioni difficili sono così: ti costringono a stare più uniti. Combattere questo virus è la cosa più importante. È vero, siamo abituati di solito ad andare ogni giorno ad Appiano Gentile per allenarci. Ora siamo chiusi in casa: è una situazione nuova, ma è quello che dobbiamo fare, tutti".

TRASFERIMENTO IN NERAZZURRO - "Arrivare all'Inter è stata una scelta facile, non c'era da pensarci due volte. Qui è tutto bellissimo, dal campo di allenamento a tutto il resto.

Ma la cosa più emozionante è giocare a San Siro, sempre pieno, davanti ai nostri tifosi - prosegue il difensore nerazzurro - Il mio giocatore preferito? Senza dubbioil Fenomeno. Lo adoravo, era il mio idolo. Oggi ci sono altri grandi attaccanti come Messi,Ronaldo e Mbappé".

COLLEGHI - "Quali sono i difensori che mi piacciono? Posso dire Sergio Ramos, un grande leader da tanti anni, Van Dijk e Koulibaly. Compagni di squadra? Vado d'accordo con tutti, se devo sceglierne uno dico Bastoni. Handanovic? Un professionista pazzesco, un grande capitano e un ragazzo bravissimo".

