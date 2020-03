Calciomercato Milan, Donnarumma verso l'addio: il retroscena

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA BOBAN MALDINI GAZIDIS / Il Milan all'opera per costruire il futuro, ripartendo verosimilmente da un nuovo ciclo nella prossima stagione. I destini dei rossoneri passeranno giocoforza dal calciomercato, in entrata e in uscita. Da non sottovalutare il fronte 'interno', con molti giocatori che potrebbero dire addio. Tra questi, Donnarumma, con il quale sembra sarà difficile trovare un accordo per il rinnovo. Gazidis non sarebbe dell'avviso di accontentare le richieste di Raiola e questo potrebbe portare all'addio. La 'Gazzetta dello Sport', in merito, svela un retroscena.

, fin quando era in società, estavano spingendo per trovare un'intesa tra le parti, ma l'addio del croato e il possibile nuovo addio, stavolta da parte del direttore tecnico, potrebbero sancire la parola fine sulle speranze di vedere ancora il portiere stabiese in rossonero.

