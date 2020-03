Coronavirus, Michela Persico: "Io e Rugani stiamo bene, siamo fortunati"

CORONAVIRUS PERSICO RUGANI / "Nella sfortuna, siamo fortunati, io e Daniele (Rugani, ndr) stiamo bene". In un video messaggio a Tele Lombardia, Michela Persico, compagna del difensore della Juventus e positiva come lui al coronavirus, tranquillizza tutti. "Lui aveva qualche linea di febbre, sul momento è stato un colpo al cuore. Resterà al JHotel finché il tampone non darà esito negativo per entrambi. Io ero asintomatica anche al momento del tampone. Ma voglio tranquillizzare tutti: se siete positivi ma asintomatici o solo con qualche linea di febbre, basterà un po' di tachipirina e rispettare le prescrizioni.

Se lo faremo tutti, usciremo al più presto da questa situazione. Mi rivolgo anche ai più giovani, state a casa: proteggete voi stessi e le persone che vi stanno accanto. Quando tutto sarà finito, apprezzeremo ancora di più ogni singolo gesto".

