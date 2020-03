CALCIOMERCATO JUVENTUS ALABA / Rugani andrà via, Chiellini va per i 36 anni e non offre garanzie sul piano fisico, Bonucci ne compierà 33 e sembra aver dato il meglio, infine Demiral tornerà da un grave infortunio. Ecco spiegato perché nella prossima sessione di calciomercato la Juventus sarà chiamata a rinforzare adeguatamente anche la difesa.

Servirà almeno un giocatore di spessore internazionale, a tal proposito non è escluso che i bianconeri possano fare un pensierino a un giocatore da tempo nel mirino: David

Calciomercato Juventus, 'sconto' per Alaba ma super concorrenza

Il jolly austriaco, per caratteristiche perfetto le idee di gioco di Sarri che almeno in teoria prevedono una linea difensiva molto alta, è in scadenza nel giugno 2021 e al momento non avrebbe ancora cominciato a discutere di rinnovo col Bayern Monaco, in cui milita dal lontano 2011. Gli ottimi rapporti col club bavarese potrebbero consentire ai bianconeri di strappare uno 'sconto' sul prezzo che dovrebbe essere fissato sui 60 milioni di euro. L'ostacolo sarebbe la concorrenza, stando alla 'Bild' sul classe '92 di Vienne ci sono infatti Barcellona e Real Madrid.

