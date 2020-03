CORONAVIRUS FIORENTINA COMMISSO / Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' per parlare dell'emergenza coronavirus e della raccolta fondi avviata dal club viola per sostenere le cure mediche in Italia. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco le sue parole: "È nata perché ho visto in Italia e a Firenze come si sta aggravando la situazione. Abbiamo tre del nostro staff che sono in ospedale più altri che hanno preso il virus senza essere in ospedale per un totale di 8/10 infetti. Abbiamo una situazione grave con questa malattia ed è giusto aiutare coloro che sono in prima linea in questa lotta. È un nostro dovere aiutarli. Siamo arrivati già oltre 400mila euro e di questo sono molto contento"

La donazione di Ribery: "Voglio ringraziarlo. Viene dalla Francia e tutti e due abbiamo trovato in Firenze la nostra casa.

Siccome ci hanno accolti così, noi dobbiamo cercare di rendere questo affetto".

Il coronavirus in America: "La situazione non è grave ma io sono da 5 giorni isolato a casa con la mia famiglia. Oggi nella nostra azienda stiamo cominciando a mandare tutti a casa. Mio figlio Joseph è sette giorni chiuso nella stanza di hotel, così come anche Joe Barone. Mi raccomando a tutti: state a casa".

Il messaggio alla squadra: "Sì, ho parlato con Iachini, pradè, Barone e quei poveri ragazzi in ospedale. Gli mando il mio più caro saluto. Sto parlando con chi di dovere per portare avanti la Fiorentina: sono molto orgoglioso del lavoro di tutti a Firenze. Lo sanno che sono vicino a loro. Non mi hanno lasciato venire in Italia, altrimenti sarei venuto lo stesso".

