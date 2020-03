CORONAVIRUS RONALDO GEORGINA / Continua l'isolamento di Cristiano Ronaldo in Portogallo: il fuoriclasse della Juventus è a Madeira dove dovrà restare in casa almeno fino al 25 marzo. Il portoghese è insieme alla compagna Georgina Rodriguez che su Instagram ha mandato un messaggio su come la coppia sta trascorrendo questi giorni: "Nei momenti difficili resisti, abbi fede e cerca il lato positivo delle cose. È un buon momento per riflettere, valorizzare e ringraziare per quello che abbiamo. L'importanza delle piccole cose e dello stare con la famiglia. La salute è la cosa più importante, noi stiamo bene. Coraggio a tutti coloro che lottano contro il virus.

I nostri migliori auguri di guarigione. Lontano ma sempre uniti".

Ronaldo è tornato in Portogallo subito dopo la partita vinta contro l'Inter ed è attualmente in casa dopo che è stata accertata la positività di Rugani e Matuidi, due suoi compagni di squadra. Il coronavirus sta iniziando a diffondersi anche in Portogallo: ieri la notizia del primo decesso mentre il numero dei contagiati - sempre al 17 marzo - ha superato le 300 unità.