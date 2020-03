CALCIOMERCATO MILAN ROMAGNOLI / Il Milan si prepara all'ennesima rivoluzione degli ultimi anni. Potrebbero concretizzarsi uscite in caso di offerte importanti , con diversi big da novanta pronti a lasciare Milano.

Tra questi c'è anche capitan Alessio: la dirigenza rossonera è chiamata a discutere con Minodel suo futuro nelle prossime settimane. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, dalla Germania: fumata nera per Rangnick

Calciomercato Milan, rebus Romagnoli: nodo ingaggio | Incontro con Raiola

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il contratto di Romagnoli è in scadenza nel 2022 e c'è ancora tempo per trattare e trovare un accordo. Il nodo da sciogliere è quello che riguarda l'ingaggio del capitano rossonero che guadagna 3,5 milioni di euro. Tenendo conto che la dirigenza del Milan è decisa a fissare il prossimo salary cap tra 1,5 e 2 milioni, bisognerà capire quali saranno le intenzioni del club con Romagnoli.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, Ibrahimovic: raccolta fondi per ospedali Humanitas

Milan, scatta l'allarme per Theo Hernandez | C'è il prezzo, Juve in agguato