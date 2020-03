JUVENTUS POGBA MATUIDI / Paul Pogba nuovamente con la maglia della Juventus indosso: niente scoop di calciomercato, come precisa lo stesso calciatore, ma soltanto un messaggio di solidarietà a Blaise Matuidi, positivo al coronavirus come comunicato dal club bianconero ieri. Il centrocampista del Manchester United ha pubblicato un video su Instagram in cui indossa proprio la maglia della Juventus numero 14, quella del suo compagno di Nazionale. Ad accompagnare le immagini il seguente messaggio: Il nuovo campo di addestramento si chiama ... Quarantine PP Arena, aperto 24/7! ⠀

Mi diverto a lavorare a casa con mio fratello Lindelof.

Diamo sostegno ai nostri amicie a tutti gli atletici e alle persone di tutto il mondo. Siate forti, state a casa". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il costo di Pogba: l'impatto del francese

Un messaggio a cui Pogba aggiunge una chiosa finale: "So che quelli sfacciati parleranno della maglia della Juventus. Sto solo sostenendo i miei amici ... tutto qui, niente di più", frase chiusa con l'emoticon della risata.