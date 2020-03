CORONAVIRUS MILANO NEW YORK TIMES / Marco Pavesi, anestesista del Policlinico San Donato di Milano, ha rilasciato una fortissima intervista sulle colonne del 'New York Times' per parlare della lotta dei medici italiani, impegnati in prima linea nella lotta contro il coronavirus.

Ecco le sue parole: "Nessuno di noi ha mai vissuto una tragedia simile. Sappiamo come rispondere a incidenti stradali, deragliamenti di treni e persino terremoti. Ma un virus che ha ucciso così tanti? No. Questa volta è successo qui, a noi, ai nostri cari, ai nostri vicini, ai nostri colleghi".

L'emergenza in Lombardia: "Tutti gli interventi programmati sono stati rinviati. I letti di terapia intensiva sono stati affidati al trattamento dei pazienti con coronavirus. Entro 24 ore, l’ospedale ha creato nuovi posti di terapia intensiva convertendo sale operatorie e sale per anestesia. A partire da martedì, a livello nazionale, ci sono stati 31.506 casi, di cui 2.941 recuperati e 2.503 morti. La Lombardia, la regione più colpita, ha 16.220 casi, con 1.640 morti, 879 in terapia intensiva e 2.485 guariti clinicamente.

Con questi numeri,

La resistenza dei medici: "I miei colleghi, al Policlinico e in tutto il Paese, mostrano un grande spirito di sacrificio. Sappiamo quanto ci serve in questo momento; che ci dà la forza per resistere alla fatica e allo stress. Quanto durerà tale resistenza, non posso dire. Alcuni colleghi sono risultati positivi al coronavirus e alcuni hanno avuto bisogno di cure intensive. Per tutti noi, i pericoli sono grandi".

La fine del tunnel: "La calma risposta della popolazione alle regole restrittive imposte dal governo, l’esperienza acquisita nella gestione dei pazienti critici e le voci su nuovi trattamenti per l’infezione sono motivi di speranza. Forse le misure di contenimento funzioneranno e le notizie alla fine della settimana saranno buone. Ma per ora, siamo nel bel mezzo della tragedia".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

DIRETTA - Emergenza Coronavirus, nuovo vaccino dalla Cina | L'appello di Fontana