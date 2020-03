MALAGO TOKYO 2020 / Giovanni Malagò, presidente del Coni, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' per fare il punto sulla riunione in videoconferenza che si è tenuta quest'oggi con il Cio: "Nessuno conosce con certezza i tempi. Siamo partiti da un presupposto sacro: la salute prima di tutto. Navigheremo a vista, erano collegati tutti i paesi del mondo ed è stata data molta attenzione all'Italia. Ho preso io la parola per primo e ho notato che molti si stanno allineando alla presa di posizione dell'Italia.

Apprezzano il nostro modello e ora tutti stanno cercando di imitarci".

Tempi lunghi: "Il presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach e’ stato molto chiaro e trasparente: non ci puo’ essere una data precisa vista la situazione, ma e’ una questione quasi aritmetica. Al momento non credo che si possa andare oltre l’ultima settimana di maggio o la prima di giugno, per ovvi motivi. In questo momento c’e’ grandissima compattezza Siamo partiti da un principio fondamentale, la salute come assoluta priorita'".

Il futuro dello sport italiano: "Si stanno valutando tutte le ipotesi ma incastrare tutto è difficile. Serie A di nuovo in campo il 3 maggio? Si vede una luce in fondo al tunnel".