CALCIOMERCATO INTER COUTINHO BARCELLONA CHELSEA / Il futuro di Coutinho è ormai lontano dal Barcellona: in attesa di concludere l'anno di prestito al Bayern Monaco, che difficilmente riscatterà il brasiliano alle condizioni pattuite la scorsa estate, per l'ex Liverpool si parla già di futuro. I blaugrana non hanno ancora nessuna intenzione - salvo sorprese - di mantenerlo nella rosa del prossimo anno e sono pronti a rivedere le loro pretese pur di favorire la cessione: così Coutinho potrebbe essere trasferito nuovamente in prestito e il Chelsea - come riferisce 'sport.es' - sarebbe pronto ad approfittarne per un'operazione tra ingaggio e prestito oneroso di circa 30 milioni di euro.

Ma non solo i Blues: anche l'Inter è sulle tracce del brasiliano che ha già vestito in passato la maglia nerazzurra. Lo stesso portale spagnolo conferma la possibilità che il nome di Coutinho sia inserito nella trattativa che potrebbe portare Lautaro Martinez al Barcellona.

