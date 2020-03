CORONAVIRUS BOLLETTINO 18 MARZO / Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile, ha fatto il punto della situazione sull'emergenza coronavirus. Il bollettino giornaliero, del 18 marzo, è il seguente: "Il totale delle persone positive è 28.719, 2.648 in più rispetto a ieri; 12.090 sono in isolamento domiciliare senza sintomi, 2257 i pazienti in terapia intensiva. I deceduti sono 475.

I guariti in un giorno sono 1.084, per un totale di 4.025. Il dato complessivo dei pazienti trasferiti è di 55 pazienti ed è proseguita l'attività di installazione di strutture mediche campali. E' proseguita l'attività di distribuzione di mascherine e ventilatori per la ventilazioni polmonari: un milione di mascherine e 40 ventilatori".

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA - Emergenza Coronavirus, nuovo vaccino dalla Cina | L'appello di Fontana