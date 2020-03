SERIE A ALLENAMENTI CALENDARIO / Ancora non si sa quando, e se, la Serie A potrà riprendere il suo cammino ma le venti società del massimo campionato già stanno programmando la ripresa degli allenamenti. Diverse le squadre che ripartiranno la settimana prossima, nonostante i medici sportivi abbiano consigliato di sospendere gli allenamento collettivi almeno fino al 3 aprile. Un suggerimento che solo alcuni presidente hanno accolto: così il 21 marzo è programmato il ritorno all'attività del Cagliari, salvo nuove indicazioni; due giorni dopo toccherà a Lazio, Lecce, Napoli e Milan, sempre se le condizioni lo permetteranno.

Stesso giorno che potrebbe essere scelto dal, ma valutazioni sono ancora in corso, e dall'con la squadra costretta in isolamento fino al 22 marzo per la positività dei calciatori della. Le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Gravina: "Priorità ai campionati. Taglio stipendi non può essere tabù"

Martedì 24 marzo è la volta del Sassuolo, mentre il 25 toccherà al Parma. Il Brescia ha fissato la ripresa degli allenamenti per il 29 marzo, mentre l'Atalanta è in isolamento fino al 24 marzo. Stessa situazione anche per l'Inter (fino al 25 marzo), mentre per Fiorentina, Juventus, Sampdoria e Verona - tutte società che hanno avuto calciatori positivi al coronavirus - occorrerà attendere gli eventuali sviluppi del contagio. Non hanno ancora fissato una data per la ripresa anche Bologna, Genoa, Roma e Spal.