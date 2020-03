CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO INTER MIAMI BECKHAM / Resta viva la suggestione MLS nel futuro di Cristiano Ronaldo. Si parla ormai da settimane di un possibile trasferimento futuro dell'attaccante portoghese all'Inter Miami di Beckham, e in questo senso nelle ultime ore sono arrivate delle dichiarazioni che non faranno altro che alimentare i sogni dei tifosi americani e 'spaventare' la Juventus.

Mikael, ex difensore diproprio in MLS, ha parlato così a 'Bet-PA': "Beckham avrà sicuramente la possibilità di portare grandi calciatori in nome di chi è, cosa può fare e dei contatti che ha. Dovremmo vedere alcuni nomi molto importanti all'Inter Miami nel prossimo futuro. Forse anche Ronaldo potrebbe venire!". Il club bianconero è perciò avvisato: Beckham sembra voler fare davvero sul serio per CR7.

