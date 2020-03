Juventus, la rivelazione di Buffon: "Simpatizzavo Inter!"

JUVENTUS BUFFON INTER / Non solo futuro nella lunga chiacchierata di Buffon con i tifosi bianconeri. A "A casa con la Juve" su 'Juventus TV' il portiere e simbolo della Juventus ha infatti spiazzato tutti rivelando: "Vi dico che da bimbo il mio excursus da tifoso è stato particolare: da 4/5/6 anni ero super juventino e mi ero innamorato di Trapattoni perché fischiava. Tifavo la Juve ma vedevo in Trapattoni il mio idolo. Quando lui è andato all'Inter ho tentennato simpatizzando anche un po' per l'Inter.

Poi da lì sono ritornato e ho cominciato a tifare le squadre di provincia:. Poi a 12 anni ilmi ha trascinato in questa vita da tifoso interessato. Poi tutto questo alla fine ti fa capire quanto da bambino siano importanti le figure, il mio idolo era Trapattoni".

