TRABZONSPOR OBI MIKEL / Dopo essere rifiutato di scendere in campo domenica scorsa, Obiha deciso di rescindere il suo contratto con il: il centrocampista ex Chelsea ha scelto di proteggere così la famiglia, considerato la decisione presa dalle autorità turche di non sospendere il campionato nonostante l'emergenza.

"Vorrei ringraziare tutti i fan per il loro supporto. Voglio anche ringraziare tutti i miei compagni di squadra, lo staff medico, il team medico per tutto quello che abbiamo realizzato finora in questa stagione, auguro a tutti voi buona fortuna nel vincere il campionato. È stata una delle decisioni più difficili che ho dovuto prendere, ma nella situazione attuale dobbiamo tutti prenderci cura delle nostre famiglie, trascorrere del tempo con loro e proteggerle" il messaggio affidato a Instagram dal calciatore per motivare la sua decisione. Attualmente in Turchia i casi accertati sono 98 ed è proprio oggi la notizia del primo decesso.