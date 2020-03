CORONAVIRUS FONTANA / Restate a casa: è l'accorato appello di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia in un messaggio in cui si dice pronto anche a chiedere le 'maniere forti' se non dovesse esserci un cambio di registro. "Purtroppo i numeri del contagio non diminuiscono e sono ancor alti: fra poco non saremo più in grado di dare una risposta a chi si ammala.

Amici io lo sto dicendo in modo educato, ma fra un po' bisognerà cambiare il tono perché se non la capite con le buone bisogna essere un po' più aggressivi anche nel farvela capire".

Il Governatore utilizza un tono perentorio visti i troppi spostamenti all'interno della regione nonostante i divieti decisi per far fronte all'emergenza coronavirus: "Non chiediamo un sacrificio tanto per, serve a salvare vite umane. Ogni uscita di casa è un rischio per voi e per gli altri. Al momento lo chiediamo con la solita tranquillità ma, se si dovesse andare avanti, allora chiederemo al governo anche le maniere forti".

Soltanto nella giornata di ieri il 40% dei lombardi ha fatto spostamenti per più di 30 metri, mentre nella città metropolitana di Milano sono state controllate oltre 5mila persone e denunciate 292.