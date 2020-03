CORONAVIRUS IBRAHIMOVIC RACCOLTA HUMANITAS / Si susseguono le iniziative di solidarietà da parte del mondo del calcio per l'emergenza coronavirus: in campo scende anche Zlatan Ibrahimovic che apre una raccolta fondi per gli ospedali Humanitas. Le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui!

"L'Italia mi ha sempre dato tanto, e in questo momento drammatico devo e voglio fare qualcosa di concreto per aiutare un paese che amo - dichiara l'attaccante del Milan in un video pubblicato su Facebook - . Insieme alle persone che lavorano con me abbiamo deciso di creare una raccolta fondi per gli ospedali Humanitas e di sfruttare la mia visibilità per diffondere il messaggio a più persone possibile.

Conto sulla generosità dei miei colleghi, di tutti gli sportivi professionisti e di chi ha voglia di dare un piccolo o grande contributo in base alle proprie possibilità, per dare un calcio a questo virus. La questione è seria e c'è bisogno di un aiuto che non consiste solamente in un video. Insieme possiamo davvero aiutare gli ospedali e medici e infermieri che lavorano ogni giorno senza sosta per salvarci la vita. Perché oggi siamo noi a tifare per loro! Diamo un calcio alinsieme per vincere questa partita! E ricordate: se il virus non va da Zlatan, Zlatan va dal virus!"

