Coronavirus, il gesto della Roma: 13.000 mascherine agli ospedali della capitale

CORONAVIRUS ROMA MASCHERINE OSPEDALI / Anche la Roma torna in campo per la battaglia al Coronavirus con un altro bel gesto di solidarietà. Il club giallorosso ha infatti contribuito alla causa a con la donazione di 13.000 mascherine e portando avanti una raccolta fondi per aiutare l'Ospedale Spallanzani. A confermare il tutto lo stesso club capitolino con un nota ufficiale sul proprio sito: "La Roma ha iniziato a distribuire i materiali di prima necessità agli ospedali della capitale, nell’iniziativa di supporto alle strutture che stanno contrastando il Coronavirus. Nella giornata di martedì, la società ha consegnato 13.000 mascherine FFP2 a: Centro di emergenza Ares 118, Policlinico Umberto I, Columbus-Gemelli, Policlinico Tor Vergata, Ospedale Sant’Andrea e Istituto Spallanzani.

Sia l’ospedale Sant’Andrea che il Policlinico Tor Vergata hanno anche preso in consegna 60 flaconi di disinfettante per le mani ciascuno. Lunedì saranno consegnate alter 12.000 mascherine FFP3 e venerdì verranno distribuite 1.500 mascherine FFP3. L’Italia rimane la nazione più colpita al di fuori della Cina dall’epidemia da COVID-19, con oltre 28.000 casi confermati e più di 2.800 vittime. La raccolta fondi avviata dal Club so GoFundMe per aiutare l’Ospedale Spallanzani ha superato i 250 mila euro di donazioni, arrivando così a metà strada rispetto al traguardo prefissato di 500 mila euro. La Roma continuerà nei prossimi giorni a fornire agli ospedali le attrezzature necessarie, tra cui altre maschere, disinfettanti per le mani e attrezzature respiratorie".

